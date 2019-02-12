إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي

ايوان ليبيا – وكالات :

عقد مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بحضور أعضاء المجلس الطاهر الجهيمي وزير التخطيط، وفرج بو مطاري وزير المالية، وعلي العيساوي وزير الاقتصاد، وخالد الشرع وكيل وزارة العمل والتأهيل، ومحسن أبوسنينة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية.

واستعرض الاجتماع، وفق بيان لحكومة الوفاق على «فيسبوك»، ما أنجزه الصندوق من أعمال سنة 2018، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة تتولى تقييم وضع الصندوق وأداء الشركات التابعة له.

وبعدما جرى مناقشة الوضع الإداري والفني، قرر مجلس الأمناء في نهاية الاجتماع إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق وبما يكفل القيام بمهامه على أكمل وجه.

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