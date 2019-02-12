مارسيلو: لا أستطيع التواصل مع بيل إلا بلغة الإشارة.. ورحيل زيدان كان صادما

اللاعب البرازيلي المخضرم تحدّث إلى محطة “إسبورتي إنتراتيفو” البرازيلية في حوار مطوّل، تم بث بعض لقطاته يوم أمس.

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مارسيلو تحدّث عن رحيل زيدان عن تدريب الفريق بعد أيام من التتويج بدوري أبطال أوروبا: “كان الأمر غريبا لأن أغلبنا لم يكن يعرف بنية رحيله، كانت صدمة لي. لقد جمعتنا علاقة رائعة، تحدثنا بشكل يومي، وقد دافع عني كثيرا”.

مضيفا: “زيزو عاملني بشكل ممتاز، وأنا قدّمت كل شيء له، ركضت، قاتلت، لعبت وأنا مصاب، أعطيته كل ما أملك”.

كما لم يخف حزنه برحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس: “علاقتي كانت قوية بـ كريستيانو وبعائلته وبصديقته، لعبت لـ 9 سنوات إلى جواره، ومن الطبيعي أن يكون رحيله محزنا”.

رونالدو ليس اللاعب الوحيد الذي يفتقده مارسيلو: “شعرت بالحزن أيضا عندما رحل كيكو كاسيا، كان يجلس إلى جواري في غرفة خلع الملابس، اعتدت أن أسأله عن حاله يوميا، والآن لا يوجد أحد إلى جانبي”.

وكشف عن تواصله الصعب مع الويلزي جاريث بيل: “على جانبي الآخر يجلس بيل، ولكن بيل لا يتحدث الإسبانية، يتحدث الإنجليزية فقط، ونحن نتواصل بلغة الإشارة، يقول: مرحبا وأهلا ووداعا، أو النبيذ جيد، هذا كل شيء”.

هل يغادر مارسيلو ريال مدريد في ظل ابتعاده عن التشكيلة الأساسية؟

مارسيلو يجيب: “مغادرة ريال مدريد أمر لم يخطر إلى بالي أبدا، أثق في نفسي أكثر من أي شخص آخر، وليس لدي سبب يدفعني إلى المغادرة”.

مضيفا: “أثق في ما أقدمه، ولكن إن جاء يوم وأراد ريال مدريد رحيلي، فسأرحل، سأكون حزينا بالطبع، ولكني سأرحل”.

كما هاجم التقارير التي تحدثت عن زيادة وزنه: “إنها ليست أنباء، بل أكاذيب، أمرٌ تم اختلاقه حتى يضر اللاعبين المحترفين. من المستحيل أن تلعب بـ 7 كيلوجرامات زائدة في وزنك”.

وأردف: “ليس لدي أزمة مع الانتقادات طوال أعوام مسيرتي، هذه الأمور لا تؤثر علي، يمكنهم أن يقولوا أيا ما يرغبون فيه، أن ينشروا أخبارا زائفة، هذه هي كرة القدم، ولكن الابتسامة لن تغيب أبدا عن وجهي”.

الظهير البرازيلي رد كذلك على الاتهامات التي تقول أنه لا يجيد الدفاع بشكل جيد: “أستمع إلى هذه الانتقادات بشأن مستواي الدفاعي منذ قدومي إلى ريال مدريد، ولكن من المستحيل أن أحصد كل ما فزت به دون أن أكون مدافعا جيدا”.

واستدرك: “أسلوب ريال مدريد تغيّر على مدار الـ 12 عاما الماضية، وأنا تكيّفت دوما وتأقلمت، البعض يعتقد أنني يجب أن أدافع مثل راموس أو فاران، وهذا مستحيل؛ فأنا ظهير، صحيح يجب أن أدافع، ولكن نقطة قوتي في الهجوم، ويجب أن أتمتع بالتوازن”.

وأضاف: “لم أفكر في تغيير مركزي، إن توجب علي اللعب في الوسط فسأفعل ذلك، ولكني لست لاعب وسط، أنا ظهير”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا