خبر سار من معسكر ليفربول بإسبانيا.. عودة تشامبرلين تقترب للغاية

وتأتي مشاركة تشامبرلين في التدريبات كخطوة إيجابية نحو عودته لكامل لياقته والمشاركة في المباريات بصورة طبيعية من جديد بعد غياب طويل دام ما يقرب من العام إثر تعرضه لإصابة قوية في الركبة، حسب الموقع الرسمي لليفربول.

بدأ الريدز الحصة التدريبية ببعض تمارين الإحماء قبل البدء في التدريب بالكرة، وشارك في التدريب ريان بروستروبين وودبيرن ونات فيليبس، بينما تغيب جيمس ميلنر وجيني فينالدوم لظروف مرضهما وفابينيو بعد شعوره ببعض الآلام العضلية الخفيفة.

وعن إشراك تشامبرلين في بعض التدريبات الخفيفة مع الفريق اليوم، قال يورجن كلوب لموقع ليفربول الرسمي: “لقد كانت أمورًا بسيطة، وأنا متأكد أن تشامبرلين، وبروستر، و وودبيرن، وفيليبس كان بمقدورهم القيام بها، لذلك قررت إشراكهم معنا اليوم. في الفترة المسائية، سيعودون للتدريب منفردين مجددًا، وبتحسن حالتهم سيعودون للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي”.

في نهاية الحصة التدريبية، أجريت مباراة تنس عفوية، ولكن بالقدمين، بين فريق مكون من كلوب وساديو ماني وفريق مكون من روبرتو فيرمينو وبيب لايندرز.

كان الريدز قد وصلوا إلى مدينة ماربيلا الأسبانية مساء الإثنين لخوض معسكر تدريبي يستمر حتى يوم الجمعة القادم، قبل أن يعودون إلى انجلترا مجددًا لاستكمال استعداداتهم للمواجهة المرتقبة ضد بايرن ميونخ في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها الثلاثاء القادم.

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