الهند الجديدة حملة ترويجية على أتوبيسات القاهرة الكبرى

دشنت سفارة الهند بالقارة "حملة الهند الجديدة" على مدار شهر كامل بوضع بوسترات على أتوبيسات النقل العام بمدينة القاهرة.

يتم وضع بوسترات الحملة على خمسة أتوبيسات من أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة، والتي تعرض برامج الحكومة الهندية الرائدة مثل: صنع في الهند والهند الرقمية والمهارات الهندية والمشروعات الناشئة الهندية ومهمة المدن الذكية والدراسة في الهند وهند العجائب.

وتسير هذه الأتوبيسات في خطوط مصر القديمة ووسط البلد وميدان رمسيس وميدان التحرير وكورنيش النيل، بالإضافة إلى التعريف بالبرامج الرائدة، تزيد حملة الهند الجديدة الوعي بفرص الاستثمار في الهند وتقوم بالترويج للسياحة بالهند.

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