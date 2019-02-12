اعتقال أكثر من 700 شخص بتركيا للاشتباه بمحاولتهم الانقلاب على أردوغان

اعتقلت السلطات التركية 729 شخصًا على الأقل للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان في 2016، في عمليات دهم جرت الثلاثاء في أنحاء مختلفة من البلاد، وفق ما أفادت نيابة انقرة.

وقالت النيابة "تم اعتقال 729 شخصًا".

وكانت أرسلت إلى السلطات المعنية في 75 محافظة أسماء 1112 شخصًا تجري تحقيقات بشأنهم للاشتباه بارتباطهم بالداعية الإسلامي فتح الله غولن وحركته.

وفي وقت سابق، تحدثت وكالة أنباء الاناضول الحكومية عن اعتقال 641 شخصًا.

وقالت النيابة في بيان، إنها أرسلت هذه القائمة المتصلة بتحقيق حول تسريب أسئلة امتحان دخول إلى الشرطة العام 2010، نسب إلى شبكة غولن. وقال مصدر قضائي لفرانس برس "نجهل ما إذا كان الاشخاص الذين أرسلنا أسماءهم سيتم الاكتفاء باستدعائهم للشهادة أو توقيفهم". وأضاف "أوقفنا 45 شخصًا في أنقرة، ولكن نجهل القرارات التي ستتخذ في المحافظات الأخرى". وحملة الاعتقالات هذه هي واحدة من الأكبر في الأشهر الأخيرة، علمًا بأن عمليات التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب في يوليو 2016 مستمرة بوتيرة منتظمة. كان وزير الداخلية سليمان سويلو أعلن الأحد أن "عملية جديدة واسعة النطاق" هي قيد الإعداد ضد أنصار غولن، وقال: "سنقوم باجثثاثهم من هذا البلد". وأوقف عشرات آلاف الأشخاص منذ الانقلاب الفاشل وأقيل أكثر من 140 ألفًا آخرين. وتتهم السلطات التركية غولن بإقامة "دولة موازية" بغية إسقاط الحكومة التركية وبأنه دبر محاولة الانقلاب ضد أردوغان. لكن غولن المقيم في الولايات المتحدة ينفي هذه الاتهامات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا