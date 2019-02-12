نتنياهو إلى إيران: إذا هاجمتم تل أبيب ستكون هذه ذكرى ثورتكم الأخيرة

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن هذه الذكرى لانتصار الثورة الإيرانية ستكون الأخيرة التي تحتفل بها إيران حال إقدامها على مهاجمة تل أبيب أو حيفا.

وقال نتنياهو، في كلمة مقتضبة ألقاها اليوم الإثنين، تعليقا على وعد الحرس الثوري الإيراني بـ"محو تل أبيب وحيفا" في حال اعتداء الولايات المتحدة على إيران: "لا أتجاهل التهديدات التي يطلقها النظام الإيراني ولكنني لا أتأثر بها".

وأضاف "إذا ارتكب هذا النظام الخطأ الفادح وحاول تدمير تل أبيب وحيفا فإنه لن ينجح في ذلك، وهذه الذكرى ستكون الأخيرة التي يحتفل بها.. عليه أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار".

وسبق أن نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية عن مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشئون السياسية، يد الله جواني، قوله: "لا تملك الولايات المتحدة الشجاعة لإطلاق رصاصة واحدة علينا رغم كل إمكاناتها الدفاعية والعسكرية. لكن إذا ما هاجمونا سنمحو تل أبيب وحيفا من على وجه الأرض".

وتشهد المدن الإيرانية في هذه الأيام تظاهرات وفعاليات احتفالية يشارك فيها ملايين الإيرانيين وتجرى بمناسبة الذكرى الـ40 لانتصار "الثورة الإسلامية" في البلاد التي قادها آية الله الخميني وأطاحت بحكم الشاه محمد رضا بهلوي وفرضت نظام "الجمهورية الإسلامية" في الدولة.

ويندد المشاركون في الاحتفالات "الموت لأمريكا والموت لإسرائيل"، أحد أشهر الشعارات التي نفذت تحتها الثورة الإسلامية، فيما قام البعض بإحراق أعلام الولايات المتحدة وإسرائيل.

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