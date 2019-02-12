الصين تكشف أسرار صعودها الاقتصادي خلال 40 عاما بمعرض صور بدار الأوبرا |صور

كشفت الصين، عن أسرار سياسة الإصلاح والانفتاح، التي اعتبرتها سببا في الزخم الاقتصادي الذي حققته على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك في معرض صور أزاحت الستار عنه، اليوم الثلاثاء، في مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

ويقام المعرض للمرة الأولى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بمناسبة مرور 40 عاما على إطلاق تلك السياسة الاقتصادية، وتحت عنوان "التعاون لأجل الكسب المشترك"، بحضور السفير الصيني بالقاهرة سونج ايقوه، والسفير خالد ثروت مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والسفير أحمد والي، رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، والمستشار الإعلامي في سفارة الصين لي دونج، والوزير المفوض ليو يونج فينج.

وتسرد صور المعرض تاريخ سياسة الإصلاح والانفتاح، وكيف أنها أعطت قوة دفع زادت من حيوية التجارة الدولية، وأدي إلى استقرار نظام الاقتصاد العالمي وانتعاشه وتطلعه للمستقبل.

وشرحت الصور التوضيحية لمسيرة الإصلاح والانفتاح، تمسك الصين على مدار 40 عاما بالإبقاء على أبوابها مفتوحة في عملية البناء والتنمية، من خلال انتهاجها استراتيجية انفتاحية ثابتة، وتسعى لبناء علاقات دولية جديدة مبنية على التعاون لأجل الكسب المزدوج، والاحترام المتبادل بدلا من الصدام والمواجهة العسكرية، حيث اتخذت سياسات نجحت في تحرير وتيسير التجارة والاستثمار، ودفعت بقوة نحو خارطة انفتاحية قائمة على التفاعل.

من جانبه، قال الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، إن سياسة الإصلاح والانفتاح التي أزاح الستار عنها قبل 40 عاما الزعيم الصيني دنج شياو بينج، أحدثت تغييرات ليس على مستوى الصين فقط ولكن في العالم أجمع.

وأضاف أن الزعيم الصيني لا تزال كلماته الحكيمة ماثلة أمامه: تحرير العقل والبحث على أرض الواقع والاتحاد فى واحد لمواجهة المستقبل، ما أحدث تغيرات كبيرة من ذلك الحين ليس فقط على مستوى الصين بل على مستوى العالم أجمع، متابعا "اليوم لا أرى أن الصين وحدها هى من ينبغى لها أن تحتفى بهذا النجاح باعتبار أننا كلنا رابحون وأصدقاء نجاح".

وأكد أن الصين حققت تحت قيادة الحزب الشيوعى الصينى والأجيال الخمسة من القيادات الجماعية للحزب بما فيها الجيل الحالى بقيادة شي جين بينج.

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