إغلاق المجال الجوي البلجيكي لمدة 24 ساعة نتيجة إضراب عن العمل

قالت هيئة مراقبة الملاحة الجوية في بلجيكا "سكايز" إنه سيتم إغلاق المجال الجوي البلجيكي لمدة 24 ساعة اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الثلاثاء نتيجة إضراب عام على الصعيد الوطني.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه رغم من كل الجهود التي قامت بها إدارة سكايز، قبل ست ساعات من بدء الإضراب العام، لا تملك الشركة معرفة كافية بمستوى العاملين خلال الإضراب الذي سيبدأ الليلة".

وأضافت: "لا يوجد يقين بشأن عدد العاملين في عدد محدد من الوظائف الرئيسية، لذلك فإن سكايز مضطرة إلى عدم السماح بالحركة في المجال الجوي بين اليوم الثلاثاء 12 فبراير الساعة 10 مساء بالتوقيت المجلي والأربعاء 13 فبراير الساعة 10 مساء".

وتابعت الهيئة أن موظفي "سكايز" التي كانت تعرف سابقا باسم "بلجوكونترول" لا يجب عليهم أن يحددوا مسبقا ما إذا كانوا سيعملون خلال إضراب النقابات العمالية أم لا.

ومن المتوقع أن يؤثر الإضراب العام في بلجيكا على كل القطاعات، من النقل العام إلى جمع القمامة والخدمات البريدية والمستشفيات والمراكز التجارية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البلجيكية. ويأتي الإضراب العام ردا على انهيار المفاوضات الخاصة بالنظام الاقتصادي السنوي للأجور ورفضت النقابات العمالية زيادة مقترحة بنسبة 8ر0 بالمئة للعام 2019 – 2020 مؤكدة أنها زيادة محدودة للغاية.

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