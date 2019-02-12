ليلة_الأبطال بالفيديو – كيف أضاع مبابي ذلك الهدف أمام يونايتد؟

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء في ملعب أولد ترافورد في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 28 مرر دراكسلر بينية بين مدافعي يونايتد إلى مبابي الذي انفرد بحارس مرمى الشياطين الحُمر ديفيد دي خيا.

وخرج دي خيا من مرماه وسدد مبابي الكرة بيمناه لكن تصويبته مرت بجوار الملعب بقليل.

وأظهرت الإعادة احتمالية وجود مبابي في موقف تسلل لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المباراة تشهد تطبيق تقنية حكم الفيديو بعد قرار الاتحاد الأوروبي بتطبيقها في البطولة بداية من الأدوار الإقصائية.

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