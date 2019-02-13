روسيا تحذر أمريكا من التدخل في فنزويلا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، نظيره الأمريكي مايك بومبيو، من أي تدخل بما في ذلك التدخل العسكري في الشئون الداخلية لفنزويلا، وذلك حسبما قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عقب اتصال هاتفي بين الوزيرين.

وقال لافروف، إن روسيا مستعدة لإجراء مشاورات بشأن فنزويلا وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وذكر البيان، أن لافروف انتقد أيضا خطط تشديد العقوبات الأمريكية على روسيا بسبب تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال في إنجلترا، وقال إن العقوبات الجديدة ستلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين.

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