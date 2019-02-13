نتنياهو يؤكد مسئولية إسرائيل عن ضربة عسكرية في القنيطرة السورية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، مسئولية إسرائيل عن ضربة عسكرية في محافظة القنيطرة بجنوب غربي سوريا، أمس الأول، الإثنين.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو: "نحن نعمل يوميًا، بما في ذلك أمس (الإثنين) ضد إيران. في كل وقت ضد إيران وضد محاولاتها لتثبيت نفسها في المنطقة".

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ذكرت أن الضربة الجوية أسفرت عن أضرار مادية فقط.

وقالت سانا، إن قذيفة مدفعية من دبابة إسرائيلية "دمرت مستشفى ومرصدا" في المحافظة.

وتقع محافظة القنيطرة بالقرب من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

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