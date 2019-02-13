مقتل عدة أشخاص في تدافع خلال تجمع انتخابي للرئيس بخاري في نيجيريا

قتل عدة أشخاص، الثلاثاء، في تدافع خلال تجمع انتخابي للرئيس محمدو بخاري، في جنوب شرق نيجيريا، قبل ثلاثة أيام من الانتخابات النيابية والرئاسية في البلاد، وفق ما أفاد مكتب الرئيس.

وقال بيان صادر عن مكتبه، إن الرئيس "أبلغ للتو بالموت المأساوي لعدة أشخاص من حزبه في تدافع خلال تجمع انتخابي في بورت هاركورت في ولاية ريفرز".

وقالت وسائل إعلام محلية، إنّ حالة من الذعر دبت مع انتهاء التجمع في ملعب "أدوكيي أميسيماكا" الرياضي عندما حاولت الحشود الخروج من بوابة موصدة.

وتشهد الانتخابات الرئاسية السبت المقبل، منافسة حامية بين الرئيس الحالي بخاري، الأوفر حظا، والذي يسعى إلى ولاية ثانية من أربع سنوات، في مواجهة نائب الرئيس السابق، ورئيس حزب الشعب الديمقراطي المعارض أتيكو ابوبكر.

ويتهم حزب الشعب الديمقراطي الحكومة بالسعي لتزوير الانتخابات، بينما يعتبر حزب الرئيس أن الحزب المعارض يثير الاضطرابات.

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