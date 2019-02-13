وارسو تتأهب لتأمين مؤتمر الشرق الأوسط.. وتباين بشأن أهداف المنظمين

شددت السلطات البولندية إجراءاتها الأمنية، تزامنًا مع استضافة العاصمة وراسو لمؤتمر دولي بشان الأمن والسلام في الشرق الأوسط.

واهتمت الصحف العربية والأجنبية بمؤتمر وارسو للسلام في الشرق الأوسط المقرر عقده في العاصمة البولندية يومي 13 و14.

ودعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى عقد المؤتمر. ورفضت السلطة الفلسطينية المشاركة، بينما تقول وزارة الخارجية الأمريكية، إن أكثر من 40 دولة ستشارك في المؤتمر.

وانتقد معلقون المؤتمر، مشككين في أهدافه، بينما رأى آخرون أنه سيعود بالفائدة على الدول العربية في المنطقة، خاصة في مواجهة إيران.

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