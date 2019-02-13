هروب 78 سجينا من سجن في هايتي

أعلنت الشرطة في هايتي، أن جميع نزلاء أحد السجون تمكنوا من الفرار، الثلاثاء، أثناء تظاهرات مناهضة لرئيس البلاد جوفينيل مويز، تخللتها أحداث عنف.

وذكر شهود عيان، أنّ احتجاجات مناهضة لمويز حدثت أمام مركز للشرطة في اكوين، البلدة التي تضم 100 ألف نسمة في جنوب البلاد، ما أدى إلى هروب 78 سجينًا.

ولم تتضح بعد الظروف التي أحاطت بهروب المساجين من سجن البلدة.

وتشهد المستعمرة الفرنسية السابقة أزمة سياسية آخذة في التصاعد دفعت بالمواطنين الى الخروج في تظاهرات في العاصمة بور-أو-برانس وغيرها، الأسبوع الماضي، للمطالبة باستقالة الرئيس.

وظهرت عوائق في شوارع بعض مناطق العاصمة، ومدن أخرى، حيث طالب المتظاهرون الرئيس بالرد على تقارير حول سوء الإدارة واحتمال اختلاس أموال مخصصة للتنمية في هذه الدولة الكاريبية الفقيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا