العثور على جثة محمد المنصوري في درنة

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد مصدر محلي أمس الثلاثاء العثور على جثة القيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» محمد المنصوري العبيدي الشهير بـ«ديسكة» في المدينة القديمة بدرنة.

وقال المصدر إن «محمد المنصوري الشهير بالديسكة عُـثر على جثته بأحد بيوت المدينة القديمة درنة خلال عمليات التمشيط».

ولفت المصدر إلى أن المنصوري «يعتبر من أبرز القيادات ويبلغ من العمر 39 عامًا وكان الناطق باسم مجلس شورى مجاهدي درنة».

وفي السياق ذاته أكد مسؤول مكتب الإعلام باللواء «73 مشاة» التابع للقيادة العامة للجيش المنذر الخرطوش «مقتل عدد من الإرهابيين كانوا متحصنين في آخر معقل لهم في المدينة القديمة وسط درنة»، بالإضافة إلى «القبض على عدد آخر تم تسليمهم إلى غرفة العمليات».

وأشار المنذر الخرطوش، إلى أن «عمليات التمشيط في المدينه القديمة وسط درنه لا تزال مستمرة».

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