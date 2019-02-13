العثور على 69 جثة في مقابر خفية بالمكسيك

عثرت السلطات المكسيكية على 69 جثة مدفونة في "مقابر خفية" غربي البلاد، حسبما ذكر مكتب الادعاء في ولاية كوليما.

ونشر المكتب تغريدة عبر تويتر الثلاثاء، قال فيها إن السلطات المكسيكية تعمل على تحديد هويات الجثث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم العثور على جميع الجثث في نحو 50 مقبرة في بلدية تيكومان على ساحل المحيط الهادئ بالمكسيك.

وقال ممثلو الادعاء، إن البحث ما زال مستمرا عن مزيد من الجثث.

وشهدت ولاية كوليما الصغيرة أحداث عنف في السنوات القليلة الماضية. وفي 2018، سجلت الولاية أعلى معدل لجرائم القتل في المكسيك، بمعدل 5ر87 جريمة قتل لكل 100 ألف شخص من السكان. وشهدت المكسيك عاما مليئا بالعنف، حيث قتل نحو 33300 شخص في عام 2018، بزيادة نسبتها 5ر15% عن العام السابق له. وإلى جانب ذلك هناك نحو 40 ألف مفقود.

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