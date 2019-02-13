المرصد السورى لحقوق الإنسان: داعش ابتلع 40 طن ذهب خالص من سوريا والعراق

قال مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن، إن تنظيم داعش الإرهابى يحتكم على 40 طنا من الذهب، وهو ما يعد صيدا ثمينا لقوات التحالف الدولى و"قوات سوريا الديمقراطية" بعد السيطرة على آخر جيوب "داعش" شرق الفرات- حسب قناة العربية –

أضاف: أن الذهب الداعشى سرق من العراق وسوريا وجرى تجميعه من كافة مناطق سيطرة التنظيم، مضيفا أن جزءا من الذهب جرى صقله فى الأراضى التركية وتمت إعادته إلى سوريا.

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