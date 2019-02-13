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خارجية حكومة الوفاق ترحب برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

 

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة ، ” أنه يتمنى  أن تكون هذه السنة سنة إخماد الحرائق في أفريقيا”.

وأعلن سيالة ، خلال تصريحات له مع قناة اكسترا نيوز المصرية ، ترحيبه  بترأس الرئيس المصري للإتحاد الإفريقي، مؤكدا أنه يتم يتنمي يسهم الإتحاد في تحقيق الأمن و الاستقرار للقارة الإفريقية .

ودعا سيالة ،  المجتمع الدولي للقيام بواجبه في تمويل المشاريع التنموية في دول المصدر للحد من الهجرة غير الشرعية و كذلك دعم دول العبور و مساعدتها للحد من هذه الظاهرة و ما ترتبه من التزامات .

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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