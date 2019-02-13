خامنئي: المفاوضات مع أمريكا خسارة

قال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي إنما من مشكلة مع الولايات المتحدة قابلة للحل وإن المفاوضات معها "خسارة".

وكتب خامنئي "فيما يتعلق بأمريكا.. ما من مشكلة يمكن حلها والمفاوضات معها ليست سوى خسارة اقتصادية وروحية".

وأضاف أن الشعب الإيراني يرى الآن عددا من الحكومات الأوروبية حكومات غير جديرة بالثقة.

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