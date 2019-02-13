بريطانيا: فرصة تحويل وقف إطلاق النار في اليمن إلى سلام تتضاءل

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت اليوم الأربعاء، إن فرصة تحويل وقف إطلاق النار في اليمن إلى خطة للسلام تتضاءل.

وأضاف هنت في بيان قبل اجتماع مع وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والسعودية "أمامنا الآن فرصة آخذة في التضاؤل لتحويل وقف إطلاق النار إلى مسار دائم للسلام ووقف أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وتابع "تحقق تقدم حقيقي بالنسبة للتوصل إلى حل سياسي لكن هناك أيضا مشاكل حقيقية تتعلق بالثقة بين الطرفين مما يعني أن اتفاق استوكهولم لا ينفذ بالكامل".

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