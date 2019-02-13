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خام برنت يحقق مكاسب كبيرة بعد جملة خسائر لأسبوعين

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_ليبيا

انتعشت أسعار النفط من أدنى مستوى له منذ أسبوعين  أمس الثلاثاء ، حيث تعهدت المملكة العربية السعودية بتعميق تخفيضات الإنتاج وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يمدد موعدًا نهائيًا للتعريفات الجديدة على الصين.

وأغلقت العقود الآجلة مرتفعة بنسبة 1.3 % في نيويورك بعد أن صرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لصحيفة  “فاينانشيال تايمز”  :

” بأن المملكة ستواصل الحد من الإنتاج أكثر مما تتطلبه صفقة ديسمبر بين كبار المنتجين “

وحصلت الأسعار على دعم آخر بعد ساعات التداول ، حيث قيل إن مجموعة صناعية ذكرت أن مخزونات الخام الأمريكية قد انخفضت في الأسبوع الماضي.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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