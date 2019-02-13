الفيديو الإعلاني لفيلم “علاء الدين” يحقق مليوني مشاهدة بيوم واحد

العنوان-ليبيا

حقق الفيديو الإعلاني الجديد لفيلم “علاء الدين” أكثر من مليوني مشاهدة، خلال أقل من يوم واحد منذ نشره على قناة ديزني الرسمية على يوتيوب.

ومن المنتظر أن يعرض الفيلم الذي أخرجه، غي ريتشي، وكتب السيناريو له، جون أوغوست، في 23 مايو المقبل.

يذكر أن الفيلم من بطولة ويل سميث في دور الجني، والممثل الكندي مصري الأصل، مينا مسعود، الذي يجسد دور علاء الدين، ونعومي سكوت بدور “ياسمين” حبيبة علاء الدين، والممثلة الأمريكية-الإيرانية نسيم بيدراد، والممثل الهولندي-التونسي مروان كنزاري، بالإضافة إلى الممثل التركي-الألماني نعمان عكار، وغيرهم.

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