حفتر يزور سبها اليوم

ايوان ليبيا – وكالات :

أكدت مصادر إنّ المشير حفتر قد يصل مطار تمنهنت اليوم الاربعاء كما من المتوقع أن يقوم بزيارة سبها .

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