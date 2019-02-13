جامعة كيل الألمانية تحظر ارتداء النقاب في المحاضرات

عقب خلاف مع طالبة مسلمة قررت جامعة كيل الألمانية حظر ارتداء النقاب خلال المحاضرات.

وقال المتحدث باسم الجامعة، بوريس بافلوفسكي، اليوم الأربعاء: "يمكن للطالبات في الحرم الجامعي ارتداء البرقع أو النقاب الذي يسمح بإظهار العينين".

وأصدرت رئاسة الجامعة قرار حظر النقاب في 29 يناير الماضي.

وذكر بافلوفسكي أن الحد الأدنى من شروط التواصل خلال نشاطات البحث العلمي والتعلم والإدارة لا يقتصر فقط على الكلمات المنطوقة، بل يتضمن أيضا الإيماءات وتعبيرات الوجه.

ورحبت وزيرة التعليم المحلية في ولاية شليزفيج-هولشتاين، كارين برين، بقرار الجامعة، معلنة التقدم بمبادرة تشريعية لمكافحة ارتداء النقاب في المدارس أيضا.

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