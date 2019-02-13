غوايدو يعلن أن المساعدة الانسانية ستدخل فنزويلا في 23 فبراير

كراكاس-العنوان

أعلن المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي اعترفت به نحو خمسين دولة رئيسا انتقاليا لبلاده، الثلاثاء أن المساعدة الانسانية الأمريكية ستدخل البلاد في 23 فبراير، وذلك رغم رفض رئيس الدولة نيكولاس مادورو.

وقال غوايدو خلال تظاهرة لأنصاره لمطالبة الجيش بتسهيل إدخال هذه المساعدة التي تم تخزينها على حدود فنزويلا “23 فبراير سيكون اليوم الذي تدخل فيه المساعدة الانسانية فنزويلا”.

وتظاهر عشرات الآلاف من المعارضين الثلاثاء لمطالبة الجيش بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد، في وقت خرجت مسيرات لداعمي مادورو تنديدا “بالتدخل الإمبريالي”.

وكان غوايدو دعا الفنزويليين الى النزول الى الشارع الثلاثاء لمناسبة “عيد الشباب” لتكريم 40 شخصا قتلوا خلال مسيرات معارضة للحكومة ولمواصلة الضغط على ادورو والسماح بدخول المساعدة الانسانية الى البلد الذي تمزقه أزمة سياسية واقتصادية خانقة.

وفيما كانوا ينتظرون كلمة رئيس البرلمان، الهيئة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا، هتف مناصرو غوايدو في شرق كراكاس “حرية حرية”.

وهذه التظاهرة هي الثالثة التي يدعو اليها غوايدو بعد تظاهرتي 23 يناير والثاني من فبراير.

وتُخزن أطنان من الأدوية والمواد الغذائية او السلع الاساسية، منذ الخميس في مستودعات بمدينة كوكوتا الكولومبية، القريبة من جسر تيينديتاس الحدودي الذي أغلقه جنود فنزويليون بحاويتين وصهريج.

ووافقت البرازيل التي كانت إحدى أوائل البلدان التي اعترفت بخوان غوايدو بعد الولايات المتحدة، على ان تفتح، “ابتداء من الأسبوع المقبل” مركز تخزين ثانيا في ولاية رورايما الحدودية، كما اعلن من برازيليا نائب المعارضة ليستر توليدو، الذي كلفه غوايدو تنظيم تنسيق المساعدة.

ويرفض مادورو الذي ينفي وجود “أزمة انسانية”، دخول هذه المساعدة معتبرا أنها خطوة أولى نحو تدخل عسكري للولايات المتحدة و”استعراض سياسي”.

ويعزو نقص الادوية والمواد الغذائية الى العقوبات الأمريكية. وتقول الأمم المتحدة ان 2،3 مليون فنزويلي قد غادروا البلاد منذ 2015، هربا من أخطر أزمة اقتصادية في التاريخ المعاصر لهذا البلد النفطي.

بدوره، حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأمريكي مايك بومبيو خلال اتصال هاتفي من أي تدخل أميركي في فنزويلا، بما في ذلك استخدام القوة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن “لافروف حذّر من أي تدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا، بما في ذلك استخدام القوة الذي تهدد به واشنطن والذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي”.

المصدر-وكالات

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