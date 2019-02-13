محكمة نيجيرية تطالب بالقبض على قاض قبل الانتخابات بأيام

أمرت محكمة قواعد السلوك النيجيرية، اليوم الأربعاء، بالقبض على رئيس المحكمة العليا بالبلاد، الموقوف عن العمل بعد عدم مثوله أمام المحكمة للمرة الرابعة.

ومن المقرر أن يواجه رئيس المحكمة العليا والتر أنوجين، اليوم الأربعاء، ستة اتهامات تتعلق بإقرار ذمة مالية مزيف، قبل بضعة أيام على إجراء الانتخابات الرئاسية في 16 فبراير.

وأمر دانلادي عمر، رئيس محكمة قواعد السلوك، الشرطة وقوات الأمن باحضار أنوجين إلى المحكمة، يوم 15 فبراير، حسبما ذكرت قنوات التلفزيون المحلية.

من جهة أخرى ، يطعن أنوجين على الولاية القضائية لمحكمة قواعد السلوك في هذه المسألة.

وأوقف الرئيس محمدو بوهاري، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية في منصبه، رئيس المحكمة العليا عن عمله الشهر الماضي، في انتظار قرار المحكمة. وانتقدت المعارضة والمحامون وجماعات المجتمع المدني، هذه الخطوة واتهموا بوهاري بالتدخل في القضاء قبيل الانتخابات.

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