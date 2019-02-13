بالفيديو – الخبرة تنتصر.. ريال مدريد يضع قدما في ربع نهائي الأبطال بفوز صعب على أياكس

ريال مدريد يعود من هولندا بفوز ثمين على أياكس بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليضع قدما في ربع النهائي.

الشوط الأول شهد سيطرة كبيرة من جانب أصحاب الأرض ولكن المشهد الأكثر خطورة كان مع الدقيقة 26. دوسان تاديتش سدد يسارية ولكن القائم الأيمن تصدى لها بينما كان يشاهد تيبو كورتوا.

وبعد مرور 10 دقائق فقط، أهدر حكيم زياش فرصة أخرى بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن كورتوا كان في الموعد وأبعدها.

دقيقة واحدة فقط وكان أياكس يسجل الهدف الأول بعدما فشل كورتوا في الإمساك بكرة عرضية لتذهب لنيكولاس تاليفيكيو ويضعها برأسه في المرمى.

وبينما كان لاعبو الفريق الهولندي يحتفلون، تدخلت تقنية الفيديو لأول مرة في المسابقة الأوروبية بعد تطبيقها بدءا من هذا الدور. والحكم ألغى الهدف بداعي تداخل أحد لاعبي أياكس مع الحارس البلجيكي لتذهب الفرحة أدراج الرياح.

وقبل نهاية الشوط الأول بعدة ثوان نجح كورتوا في التصدي لتسديدة قوية من نيريس إثر ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليسرى، ثم أطلق الحكم صافرته بعدها.

مع الشوط الثاني بدا أن الخبرة سترجح كفة الملكي رغم الخطورة الهولندية. نيرس أهدر فرصة انفراد بعد تصدي من كورتوا المتألق.

والدقيقة 60 خطف كريم بنزيمة هدف التقدم مستغلا مهارة فينيسيسو جونيور الذي راوغ أكثر من لاعب ومرر له ليسددها الفرنسي قوية في الشباك.

أياكس لم يصمت وواصل فرض سيطرته ومحاولة التعديل، والمغربي حكيم زياش نجح في ذلك مستغلا عرضية من الجبهة اليسرى ليسدد في الشباك بالدقيقة 75.

الاستحواذ على الكرة استمر لأصحاب الأرض ولكن من هجمة مرتدة سريعة نجح الملكي في تحقيق الانتصار. عرضية من الجبهة اليمنى استقبلها ماركو أسينسيو البديل بتسديدة في الشباك.

وفي الدقيقة 90 حصل القائد سيرخيو راموس، الذي شارك في مباراته الـ600 بجميع المسابقات، على بطاقة صفراء ليغيب عن مباراة العودة في يوم 5 مارس المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا