دريسدن الألمانية تحيي ذكرى قصف المدينة خلال الحرب العالمية

شكل آلاف الأشخاص سلسلة بشرية في دريسدن الألمانية، في وقت متأخر اليوم الأربعاء، لإحياء الذكرى الـ74 لقصف الحلفاء لها، والذي أسفر عن تدميرها خلال الحرب العالمية الثانية.

وأكد مسئولو المدينة، أن 11500 شخص شكلوا جزءًا من السلسلة التي تستهدف الظهور كرمز للسلام والمصالحة وأصبحت تقليدًا سنويًا.

وشارك ميشائيل كريتشمر رئيس وزراء ولاية ساكسونيا، التي توجد بها مدينة دريسدن، ونائبه مارتن دوليج في فعالية إحياء ذكرى القصف.

ووقع القصف بين يومي 13 و15 فبراير 1945، حيث أسقطت القاذفات البريطانية والأمريكية قنابل وعبوات حارقة تزن أكثر من 3900 طن على المدينة. تم تدمير معظم منطقة وسط المدينة ولقي أكثر من 25 ألف شخص حتفهم.

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