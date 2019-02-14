استرجاع الديون الليبية لدى أديس أبابا

ناقش وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد سيالة مع وزير الخارجية الأثيوبي ورغنه جيبيهو موضوع الديون الليبية لدى أثيوبيا و كيفية إسترجاعها

جاء ذلك على هامش أعمال القمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، اليوم الإثنين، وتطرق الجانبان إلى إمكانية السماح للأيدي العاملة الأثيوبية بالسفر إلى ليبيا بعد حظر دام لأكثر من أربع سنوات .

كما بحث الجانبان موضوع تسليم و نقل رفات المواطنين الأثيوبيين الذين كانوا من بين ضحايا تنظيم داعش الإرهابي إلى أثيوبيا بعد استكمال التعرف على جثثهم .

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