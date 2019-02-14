لجان تواصل اجتماعي بين قبيلتا القذاذفة وأولاد سليمان

أعلن أعيان قبيلتي القذاذفة وأولاد سليمان تشكيل لجان للتواصل الاجتماعي لرأب الصدع بين القبيليتن.

جاء ذلك في لقاء جمع أعان القبيلتين في منطقة هرواة شرقي مدينة سرت، وأكد خلاله الجانبان على العلاقات الأخوية التي تجمع القبيلتين.

وأضاف أعيان القبيلتين في بيان مشترك، أن اللقاء يعد لبنة للمصالحة الحقيقية، إدراكا منهما لخطورة التدخلات الأجنبية في شؤون البلاد، مشددين على أن المصالحة لن تتم إلا على أيدي الليبيين، كما أكدوا وقوفهم صفا واحدا ضد ما وصفوها بالمؤامرات الخارجية التي تحاك ضد الوطن.

ليبيا 24

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