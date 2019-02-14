تأمين المرافق الحيوية بطرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

اجتمع أمس الأربعاء مدير الإدارة العامة للأمن المركزي عميد محمد فتح الله, برؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة بطرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الخطة الأمنية والتدابير اللازمة لتأمين الاحتفالات بذكرى 17 فبراير وذلك بتأمين كافة المرافق الحيوية, للحفاظ على الأمن وإحكام السيطرة الأمنية عن كافة المنافذ ومخارج المدينة مدينة طرابلس, وتفعيل عمل الدوريات والتمركزات الأمنية.

وشدد فتح الله على ضرورة معاملة المواطنين معاملة حسنة, وبذل الجهد من أجل الحفاظ على الاستقرار داخل طرابلس.

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