إيرباص توقف إنتاج طائرتها العملاقة إيه 380

أعلنت إيرباص الأوروبية اليوم الخميس عن خطط لوقف إنتاج الطائرة العملاقة ايه380، متخلية بذلك عن حلمها في الهيمنة على السماوات بطائرة كبيرة للقرن الحادي والشعرين بعد سنوات من ضعف المبيعات.

وصُممت أكبر طائرة في العالم بطابقين ومقصورات فسيحة ومقاعد تسع 544 شخصا في التصميم الأساسي بهدف تحدي الطائرة 747 من بوينج لكنها أخفقت في كسب موطئ قدم إذ أصبحت شركات الطيران تدعم جيلا جديدا من الطائرات الأصغر والأسرع.

وقالت إيرباص في بيان إن آخر طائرة ايه380 ستُسلم في 2021.

وتأكيدا للتغيير الذي ذكرته رويترز أولا، قالت إيرباص إن طيران الإمارات، أكبر مشتر للطائرة ايه380، قررت خفض طلبيات شرائها للطائرة العملاقة لتطلب شراء 70 طائرة من الطرازين الأصغر ايه350 وايه330-نيو.

وقالت الشركة الأوروبية إنها ستدخل في مفاوضات مع النقابات العمالية في الأسابيع المقبلة بشأن الوظائف المحتمل تأثرها والتي ستدور بين ثلاثة آلاف وثلاثة آلاف وخمسمائة وظيفة. وستنتج إيرباص 17 طائرة إضافية بما في ذلك 14 لطيران الإمارات وثلاث طائرات لشركة ايه.ان.ايه للطيران اليابانية. وفي إطار إعادة الهيكلة، وضعت طيران الإمارات طلبية جديدة لشراء 40 طائرة ايه330-900 نيو و30 طائرة ايه350-900 ، لتعيد جزئيا طلبية على الطائرة ايه350 بعد أن ألغتها في 2014.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا