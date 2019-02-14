سكاي – بعد سحب شارة القيادة.. إيكاردي أول الواصلين إلى تدريب إنتر

وقال تقرير نشرته شبكة “سكاي إيطاليا” إن إيكاردي كان أول اللاعبين الذين وصلوا إلى التدريبات يوم الخميس، وتدرب مع زملائه الذين لم يسافروا بعد.

وأضاف التقرير إن المهاجم الأرجنتيني لن يتم تغريمه أو سيواجه أي شيء تأديبي من إدارة إنتر بعد رفضه اللعب ضد رابيد فيينا لأن النادي يتفهم قراره.

وأوضحت “سكاي” أن النادي يحاول حاليا إصلاح العلاقة وحل الموقف الذي أصبح متأزما للغاية حاليا.

إنتر ميلان قرر سحب شارة قيادة الفريق من إيكاردي يوم الأربعاء ومنحها لسمير هاندانوفيتش على خلفية تصريحات هجومية من واندا نارا زوجته ووكيلة أعماله، بجانب خلاف نشأ أثناء مفاوضات تجديد عقد اللاعب.

الصراع كان على أشده مؤخرا عقب مواجهة بارما في الدوري الإيطالي بين لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق وماورو إيكاردي عقب تصريحات وكيلته وزوجته واندا نارا، والمدرب الإيطالي انتقد مهاجمه علانية يوم السبت.

وصرح سباليتي :”علينا أن نحل الوضع مع إيكاردي، الصحفيون تحدثوا كثيرا عنه، المدير الرياضي قبل الحديث عن الأمر ويجب أن يفعلوا ذلك لأن وضعنا الحالي بحاجة للحل”.

وبعد ذلك بساعات رد بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر قائلا :”قلت سابقا ما يجب أن أقوله، تحدثت مع سباليتي عبر الهاتف وسأفعل ذلك غدا، كلانا يعمل من أجل مصلحة إنتر، لكن إيكاردي ليس قضيتنا، إنها فقط أمور داخل النادي”.

واندا نارا تحدثت بدورها وبصفتها وكيلة إيكاردي لكنها زادت من الوضع سوء أكثر وقالت :”إن كان علي الاختيار بين العقد الجديد وشخص بإمكانه مساندة إيكاردي ليتطور أكثر، فسأفضل الشخص الذي سيساعد ماورو”.

تصريحات واندا نارا أغضبت إدارة إنتر كثيرا، وبما أنه قائد الفريق فشهد ذلك مثالا سيئا حسبما وصفه موقع “كالتشيو ميركاتو” خاصة وأن واندا وكيلته وبالتالي تعبر عن رأيه كلاعب.

صاحب الـ25 عاما انضم إلى إنتر في صيف 2013 قادما من سامبدوريا، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2021، وأشارت عدة تقارير صحفية إلى أن تشيلسي وريال مدريد يرغبان في ضمه.

وشارك إيكاردي خلال الموسم الجاري في 28 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 15 هدفا وصنع 3 آخرين.

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة رابيد فيينا في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس.

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