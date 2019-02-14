تعرف على القرارات التي رفضتها مجموعة من النواب

ايوان ليبيا – وكالات :

أكدت مجموعة من أعضاء مجلس النواب، أن كل ما يصدر من قرارات باسم مجلس النواب خارج قبة البرلمان لا يمثلهم.

وقالت المجموعة في بيان أصدرته حمل توقيع نحو 20 نائبا -وتحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه- “إنه تم تجاوز مجلس النواب في كثير من الأمور التي تتطلب موافقة القاعة، وتم إقرارها بشكل منفرد من أعضاء هيئة الرئاسة بمجلس النواب وعليه فإن المجموعة تؤكد لجميع الليبيين ومؤسسات الدولة بأن كل ما صدر ويصدر خارج القاعة باطل ولا يعتد به، وعلى سبيل المثال قرار مجلس التخطيط وقرار مجلس الحريات وحقوق الإنسان وقرار جمعية الدعوة الإسلامية”، وذلك بحسب البيان.

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