فينجر: رفضت ريال مدريد مرارا

وصرح الفرنسي عبر قناة بي.إن.سبورتس “رفضت ريال مدريد أكثر من مرة والآن علي القول إن الأمر انتهى بالنسبة لي”.

وواصل “إذا سألت أي مدرب في العالم عن الأمر الكل سيقول نعم، إنه الفريق الأكبر في العالم”.

واستمر “نظل دائما مرتبطين بقيمنا. كان الأمر في منتصف الطريق أثناء تأديتي لمهمتي. لقد أعدنا بناء الملعب (في أرسنال)، كان علينا رد المال، وعدت بالبقاء وأنا سعيد بقراري”.

ورحل فينجر عن أرسنال في الصيف الماضي ولم يتول بعد مهمة فريق آخر.

وقالت تقارير إن المدرب البالغ عمره 69 عاما سيعود إلى التدريب قريبا جدا.

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