إبراهيموفيتش: انضمام رونالدو إلى واحد من أفضل الفرق في العالم لا يعد تحديا

وصرح إبراهيموفيتش لقناة DAZN الإلكترونية: “لم أقل إن انتقاله ليس رائعا، قلت إنه ليس تحديا، لا يوجد تحد في الانضمام إلى يوفنتوس، لا تحدي في الانضمام إلى واحد من أفضل الفرق في العالم”.

وواصل “ربما يعتمد الأمر على ما تعنيه بالتحدي، بالنسبة لي التحدي هو الانضمام للفريق وأخذهم لأبعد ما يمكن الوصول إليه، هذا هو التحدي”.

وتابع “على أي حال، إنها صفقة كبيرة للكرة الإيطالية لأنه بفضله بيتي الثاني الدوري الإيطالي قد نمى”.

وأردف “الفائز بدوري الأبطال؟ تلك قصة مفتوحة، لا يوجد فريق أفضل من الجميع ومفضل للفوز، ربما يفوز بها واحد من أنديتي السابقة، باريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد أو يوفنتوس أو برشلونة”.

وأتم “لسوء الحظ إنتر ميلان خرج، وميلان لا يشارك، هناك 4 فرق أتمنى أن يفوز باللقب أحدها”.

رونالدو صاحب الـ34 عاما انضم إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد خلال الصيف الماضي بمبلغ 117 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي مع الفريق الإيطالي حتى صيف 2022.

وشارك النجم البرتغالي خلال الموسم الجاري في 31 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 20 هدفا وصنع 11 آخرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا