مايك بينس: قرار الانسحاب من سوريا تغيير في التكتيك.. وسنعمل على تحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، اليوم، في المؤتمر الصحفي، إن قرار الانسحاب من سوريا تغيير في التكتيك لكنه ليس تغييرا إستراتيجيا.

وأضاف في مؤتمر وارسو حول الأمن في الشرق الأوسط، أن خلافة داعش المزعومة ستكون شيئا من التاريخ قريبا، ومعلنًا أن أكثر من مليون نازح في العراق لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم رغم هزيمة داعش.

وأشار إلى أن إدارة ترامب ستعمل على تحقيق السلام الدائم بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأوضح أن إيران تمثل أكبر تهديد للسلم والأمن في الشرق الأوسط، مؤكداً سنقف دائما إلى جانب حلفائنا ولن نخذلهم، وتواصل سعيها للحصول على أسلحة دمار.

وذكر أن الحوثيين باليمن ينشرون الفوضى في المنطقة باستخدام الصواريخ الإيرانية.

وطالب الحلفاء الأوروبيين الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

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