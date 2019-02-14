السراج: لا خصومة لنا مع أي طرف ليبي

ايوان ليبيا – وكالات :

عقد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك اليوم الخميس مؤتمراً صحفياً بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة وزراء الوفاق للحديث عن أهم المستجدات السياسية والاقتصادية.

السلاك نقل خلال المؤتمر الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء تأكيد رئيس المجلس الرئاسي فيما يخص الوضع في الجنوب أن لا خصومة مع أي طرف ليبي وأن الهدف الذي يشترك فيه كل الليبيين على اختلاف مشاربهم وهو مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمرتزقة القادمين من خارج الحدود وعصابات الهجرة غير الشرعية.

وأشار الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي إلى أن السراج يؤكد على تجديد دعوته إلى العمل المنظم وتوحيد الجهود بالخصوص تحت مظلة الشرعية ولاستعداده للتعاون في هذا الصدد ، مشددًا على النهج الذي اتبعته حكومة الوفاق منذ البداية وهو حل الخلافات السياسية كافة بين الليبيين عبر طاولة الحوار لا ميادين القتال.

وفيما يخص الحقول النفطية في الجنوب،أوضح السلاك تأكيد رئيس المجلس الرئاسى على ضرورة إبعاد الحقول النفطية ومصدر ثروة الليبيين عن أي تجاذبات أو خلافات سياسية وأن تبقى الحقول تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المعترف بها دوليا ومقرها الحالي طرابلس وتحت حماية حرس المنشآت النفطية.

أما بشأن ما يتعلق بالعملية الانتخابية، قال السلاك إن رئيس المجلس الرئاسي يعرب عن دعمه الكامل للمضي قدما في مسار تهيئة الأجواء لإجراء العملية الانتخابية البرلمانية والرئاسية على قاعدة دستورية وتقديم كل الدعم اللازم لإنجاز هذا الاستحقاق ويشدد على أن الانتخابات هي الفيصل ليختار الشعب الليبي من يمثله كما يؤكد على دعمه لعقد الملتقى الجامع برعاية الأمم المتحدة.

وحول الإصلاحات الاقتصادية،أكد رئيس المجلس الرئاسي على التعاون المستمر مع المصرف المركزي والجهات المختصة لاستكمال الإصلاحات التي تنعكس إيجابًا على المواطن كما يفيد بقرب الانتهاء من الترتيبات المالية للعام 2019.

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