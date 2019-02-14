كلوب: أعد خطتي لملاقاة بايرن بدون لوفرين.. وأنتظر خبرا سعيدا منه

ويحل بايرن ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، في ظل أزمة دفاعية بإيقاف فيرجيل فان دايك وإصابة أكثر من مدافع.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: “لا أريد أن أستبعد إمكانية عودته ولكن لا يمكنني التخطيط للمباراة والاعتماد على وجود اسمه”

وأضاف عن عدم حضور المدافع الكرواتي لمعسكر الفريق القصير بإسبانيا “ليس هنا لأسباب وجيهة، لأنه لا يمكن أن يكون جزءًا من التدريب”.

وواصل الألماني “سنعود إلى إنجلترا يوم الجمعة ومن يوم السبت سيعود ديان إلى ميلوود وسنرى. لكن ، بالطبع، يجب أن نعده بشكل مختلف”.

وأردف “إذا أعطى ديجان إشارة يوم الإثنين وقال (أشعر بتحسن) عندها سيكون علينا أن نفكر من جديد”.

وأتم “لكن في اللحظة الحالية التي نعد فيها للمباراة وهو لا يشارك في التدريبات، علينا إيجاد حلول أخرى”.

لوفرين يغيب منذ الإصابة في مباراة وولفرهامبتون يوم 7 يناير الماضي.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي برصيد 65 نقطة قبل 12 جولة من نهاية الموسم، علما بأن الريدز لعب مباراة أقل.

فيما يحتل بايرن وصافة الدوري الألماني بفارق 5 نقاط خلف المتصدر بروسيا دورتموند.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا