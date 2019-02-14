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مصرع 3 من الشرطة الأردنية في انفجار جسم مشبوه غرب العاصمة عمان

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ذكرت قناة العربية، في نبأ عاجل عبر حسابها على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، أن 3 من الشرطة الأردنية لقوا مصرعهم في انفجار وقع خلال تفكيك جسم مشبوه غرب العاصمة الأردنية عمان.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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