مصرع 3 من الشرطة الأردنية في انفجار جسم مشبوه غرب العاصمة عمان

ذكرت قناة العربية، في نبأ عاجل عبر حسابها على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، أن 3 من الشرطة الأردنية لقوا مصرعهم في انفجار وقع خلال تفكيك جسم مشبوه غرب العاصمة الأردنية عمان.

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