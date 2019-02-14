رئيس بيت العائلة المصرية في جنيف: إنجازات الرئيس تتحدث عن نفسها.. وتصدينا لمخططات الإخوان في أوروبا

بعد رحلة مع الغربة استمرت نحو ثلاثين عامًا أنشأ بيت العائلة المصرية في جنيف، وأصبح ديوانًا للمصريين في سويسرا يفد إليه المصريون الجدد ويجمع القدامى ونافذة للتواصل مع الوطن من خلال الأنشطة المختلفة التي يقدمها كما يستقبل علماء الدين والوزراء ورموز السياسة والفن والرياضة القادمون من أرض الكنانة وحول فكرة الإنشاء والنشاط والدور الذي يلعبه في الخارج التقت "بوابة الأهرام" جمال حماد رئيس البيت، الذي تحدث عن كافة التفاصيل من خلال هذا الحوار في السطور المقبلة:

كيف ترى الوضع الداخلي في مصر؟

ـ بصراحة الصورة تبدو واضحة لا لبس فيها فمصر حاليًا سطرت ملحمة من التنمية من خلال سسلة من المشروعات التنموية العملاقة التي تجسدت في الواقع ومن بينها مشروع قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية والكم الهائل من الطرق والكباري والبنية التحتية كما أن مصر أصبحت تعيش أفضل عصورها في الشأن الخارجي من خلال الشراكات الدولية والإقليمية والعربية كما أنها نالت شهادات إشادة من كافة المؤسسات الدولية في المجالات المختلفة وهذا بالطبع يعود إلى كاريزما شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لا يعرف المستحيل في العمل ويؤمن بما يجب أن تكون عليه مصر من مكانة رفيعة.

وما انعكاسات هذه النجاحات على المصريين في الخارج من وجهة نظرك؟

ـ هذه النجاحات الداخلية والاستقرار الذي تعيشه مصر الآن أصبح مثار إعجاب الدول في الخارج ويتجلى ذلك في التقدير العالمي لمصر بصفة عامة وشخص الرئيس بصفة خاصة كما لاحظنا عندما تولت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي قبل أيام وهذا بالطبع ينعكس على كل المصريين في الداخل والخارج؛ حيث تنظر إلينا حكومات الدول بكل تقديركشركاء ونلمس ذلك في كل الفعاليات التي تجمعنا معهم؛ حيث يثنون على السياسة المصرية والتطورات السريعة التي حدثت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كيف تم إنشاء بيت العائلة المصرية في جنيف؟ ـ إنشاء البيت كان تطبيقًا لحلم وفكرة بداخلي في وجود شيء ما يجمع المصريين في سويسرا لحل مشكلاتهم وتوحيد صفوفهم في ظل مجتمع كبير يوجد به العديد من الجاليات ولهذا كان على الجالية المصرية أن تبحث عن مكان يليق بها وهو الهدف الذي حققه إنشاء البيت لاسيما وأنه يقع في شارع لوزان أشهر شوارع جنيف حيث نجتمع أبناء الجالية المصرية ورموزها يوميا. وكما لا حظت أيضا أنه به صور لرموز مصر عبر العصور وفي كل المجالات منذ الفراعنة وحتى الآن وديكوره مصري كما أن المقهى يحمل اسم الأهرام في إشارة إلى عراقة التاريخ. وهل حقق بيت العائلة المصرية الأهداف التي أنشئ من أجلها؟ ـ بالطبع وقد كان النجاح أكبر وأسرع من المتوقع فقد ذاع صيت بيت العائلة المصرية هنا بل وفي أوروبا كلها وتوافد إليه المصريون من كل مكان في سويسرا كما أصبح أيضًا مقصدًا لأي مسئول قادم من مصر يجتمع مع ممثلي الجالية ويستمع إلى مشكلاتهم لتوصيلها إلى الحكومة المصرية وكذلك المقترحات للقضايا الخارجية كما أن للبيت علاقة طيبة بالسفارة المصرية وسفير مصر لدى سويسرا هشام سيف الدين حيث تتكامل الأهداف وتتطابق في خدمة الوطن بالإضافة إلى المشاركة في اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا لبحث مشكلات المصريين في الخارج وتعضيد مساعي البلاد الخارجية. ومن أبرز المسئولين الذين تم استقبالهم هنا؟ ـ كثيرون جاءوا إلى بيت العائلة المصرية وفي كل المجالات لاسيما وزراء العمل والهجرة منذ الوزيرة عائشة عبد الهادي وكذلك وزراء الصحة والاستثمار والدكتور عمرو موسى والمثقفون أمثال المرحوم جمال الغيطاني وبهاء طاهر وعاصم حنفي مرورا بكل رؤساء حقوق الإنسان المصرية حافظ أبوسعدة والسفير كارم محمود والسادات والدكتور كمال الهلباوي والكاتب الشوبكي وجميل عطية وكل سفراء مصر الممثلين للأمم المتحدة وكذلك الرياضيون بما فيهم منتخب مصر لكرة القدم أيّام الكابتن حسن شحاتة وعدد كبير من الفنانين مثل محمد فاضل وفردوس عبد الحميد وفاروق الفيشاوي ومي كساب وعزت العلايلي والفنانة دينا والشاعر هشام الجخ وغيرهم ونشارك الجميع في كل ما يقومون به من أنشطة. كيف ترى الحكومة السويسرية هذه التجربة المصرية؟ ـ بكل صراحة تكن السلطات السويسرية كل التقدير والاحترام للجالية المصرية بشكل عام على أرضها وتكاد لا تكون هناك أي مشكلات لنا هنا بفضل التزام المصريين ودور السفارة المصرية من خلال نشاط سفير مصر لدى سويسرا هشام سيف الدين وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين ولهذا فهناك احترام متبادل ومباركة لمثل هذه المبادرات التي نقوم بها لاسيما بيت العائلة المصرية الذي لا يتعارض مع القانون في البلاد كما نجح بيت العائلة في اجتذب العديد من أبناء الجاليات العربية الذين يعشقون كل ماهو مصري. وكيف كانت مشاركة المصريين في سويسرا في الاستحقاقات السياسية؟ ـ سجلت الجالية المصرية في سويسرا من خلال بيت العائلة المصرية ملحمة رائعة في كل الاستحقاقات السياسية مثل ثورتي 25 يناير و30 يونيو والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتصحيح الصورة الخارجية للبلاد ونحن حريصون على إحياء جميع المناسبات الوطنية ودعوة المسئولين في جنيف للمشاركة فيها لمعرفة حقائق الأمور عن كثب في ظل المغالطات التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بحاضر ومستقبل البلاد. وكيف تصديتم للفهم الخاطئ لثورة 30 يونيو في أوروبا؟ ـ بالفعل كان هناك فهم خاطئ لثورة 30 يونيو في البداية ونحن فخورين بالمشاركة فيها فقد لعبت الجالية المصرية فى سويسرا دورا كبيرا فى هذه الثورة حيث خرجوا فى مظاهرات مؤيدة للمتظاهرين فى مصر رافضين لحكم جماعة الإخوان الإرهابية وواجهنا المخطط الإخوانى الذى كان يستهدف إثارة الرأى العام الأوروبى ضد مصر ولكنهم فشلوا وعموما نحن نحتفل بذكرى الثورة فى مقر بيت العائلة المصرية فى جنيف من خلال عرض الأغانى الوطنية وعرض أهم الأحداث التى تمت فى الثورة وما تلاها من أحداث للتذكير بأهم حدث مصرى فى القرن الواحد والعشرين. كيف ترى مشروع تملك المصريين في الخارج وحدات سكنية في مصر؟ ـ هذا المشروع يعد من إنجازات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج التي نقلت رغبة المصريين في الخارج لتملك وحدة سكنية وتمكنت من الموافقة على المشروع وهذا يحسب لها ويقدره المصريون في الخارج وهي خطوة كانت مهمة لأنها ساعدت في ضخ العملات الصعبة في خزينة الدولة في وقت كانت الحكومة تحتاج إليه النقد الأجنبي للوفاء بالمشروعات ومتطلبات الدولة. الهجرة غير الشرعية من أهم التحديات التي تواجهها أوروبا فما الحل من وجهة نظرك؟ ـ ملف الهجرة غير الشرعية أحد الملفات المهمة التي تبذل فيه القارة الأوروبية جهدًا كبيرًا نظرًا لخطورته المتزايدة والشديدة والأوروبيين يدركون أهمية وقف هذه الزيارة ومن هنا يقيمون الاتفاقيات مع الدول الطاردة للعمالة ويقدمون المساعدات لهذه الدول بهدف تشجيعها على محاربة الهجرة غير الشرعية. ومصر حققت نجاحًا كبيرا في الحد من هذه الظاهرة والعالم الغربي مقدر للدور الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن وفي رأيي أن الحل يتمثل في خطوتين الأولى أن تهتم الدول الأوروبية بتنفيذ مشروعات عملاقة في الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية لتوفير فرص عمل لأبنائها وسوف تستفيد بالطبع من أرباح هذه المشروعات حيث تكون عالية بسبب العمالة الرخيصة وأيضا المواد الخام كما أن الخطوة الثانية تتمثل في سن الدول النامية تشريعات رادعة لهذه الموجات من الهجرة للحفاظ على أبنائها الذين يلتهمهم البحر كل يوم ويكونون ضحية لمافيا الاتجار بالبشر من المهربين. وما رأيك في آليات التواصل بين المصريين بالخارج والدولة؟ ـ في اعتقادي أن وزارة الهجرة حريصة علي التواجد بقوة في أوساط المصريين بالخارج من خلال العديدة من المبادرات التى من بينها مجلة "مصر معاك" لمد جسور التواصل بينها وبين المصريين بالخارج كما أطلقت العديد من المنصات الإعلامية، مثل المجلة المذكورة ومبادرة اسأل واقترح" للوزارة التى بينت من خلالها اهتمامها وحرصها علي سماع نداءات المغتربين واقتراحاتهم في خطوة جديدة لفتح أبواب التواصل مع المصريين وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة بشكل مستمر.

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