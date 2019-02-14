الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قوات الأمن الهندية

أدانت دولة الإمارات "التفجير الإرهابي الذي استهدف اليوم الخميس حافلتين" في جنوب إقليم كشمير وأدى إلى سقوط العشرات من الضحايا في صفوف عناصر الشرطة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات في بيان مساء الخميس أن "دولة الإمارات تدين بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية… وتؤكد وقوفها إلى جانب جمهورية الهند الصديقة في الإجراءات التي تتخذها ضد التطرف والعنف والإرهاب".

وشددت على "موقف الإمارات الثابت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة وأيا كان مصدره ومنطلقاته.. داعية إلى تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة التطرف والإرهاب واجتثاثه من جذوره".



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