مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 فبراير 2019 – لقاءان في الدوري.. يوفنتوس وميدو في السعودية

ولقاء آخر في الدوري المصري سيكون بين المقاولون العرب وطلائع الجيش الساعة السابعة مساء. يذاع على أون سبورت والنيل للرياضة أيضا.

ويلعب يوفنتوس مع فروزينوني الساعة التاسعة والنصف مساء في الدوري الإيطالي. المباراة تذاع عبر قناة بين إن سبورتس 4.

بايرن ميونيخ يلعب مع أوجسبورج الساعة التاسعة والنصف مساء أيضا في الدوري الألماني عبر قناة بي إن سبورتس 5.

وأخيرا، يلعب الوحدة الذي يقوده أحمد حسام “ميدو” ويضم محمد عواد حارس الفريق، مع الشباب الساعة الخامسة والنصف مساء في الدوري السعودي. مباراة تذاع عبر قناة السعودية الرياضية.

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