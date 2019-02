إيكاردي يستشهد بمقولة صاحب أفضل رواية أمريكية للرد على أزمة إنتر

مارك توين الروائي الساخر في فترة الثمانينيات في أمريكا، من ضمن أعماله رواية ” مغامرات هكلبيري فين” والتي صٌنفت بأنها “أفضل رواية أمريكية”.

إيكاردي نشر صورة له على حسابه الشخصي على (انستجرام) قبل أن يستشهد بمقولة مارك توين ويكتب: “من الأفضل أن يبقى فمك مغلقا وتبدو غبيا، أكثر من فتح فمك وإزالة كل الشكوك”.

وكان الصراع على أشده مؤخرا عقب مواجهة بارما في الدوري الإيطالي بين لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق وماورو إيكاردي عقب تصريحات وكيلته وزوجته واندا نارا، والمدرب الإيطالي انتقد مهاجمه علانية.

وصرح سباليتي :”علينا أن نحل الوضع مع إيكاردي، الصحفيون تحدثوا كثيرا عنه، المدير الرياضي قبل الحديث عن الأمر ويجب أن يفعلوا ذلك لأن وضعنا الحالي بحاجة للحل”.

وبعد ذلك بساعات رد بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر قائلا :”قلت سابقا ما يجب أن أقوله، تحدثت مع سباليتي عبر الهاتف وسأفعل ذلك غدا، كلانا يعمل من أجل مصلحة إنتر، لكن إيكاردي ليس قضيتنا، إنها فقط أمور داخل النادي”.

واندا نارا تحدثت بدورها وبصفتها وكيلة إيكاردي لكنها زادت من الوضع سوء أكثر وقالت :”إن كان علي الاختيار بين العقد الجديد وشخص بإمكانه مساندة إيكاردي ليتطور أكثر، فسأفضل الشخص الذي سيساعد ماورو”.

تصريحات واندا نارا أغضبت إدارة إنتر كثيرا، وبما أنه قائد الفريق فشهد ذلك مثالا سيئا حسبما وصفه موقع “كالتشيو ميركاتو” خاصة وأن واندا وكيلته وبالتالي تعبر عن رأيه كلاعب.

الأمور تطورت سريعا ليقرر إنتر سحب شارة القيادة من إيكاردي وأعطاها لـ سمير هاندانوفيتش حارس مرمى الأفاعي.

بعد ذلك غاب إيكاردي عن رحلة فريقه إنتر مواجهة رابيد فيينا في إطار ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي “بقرار شخصي منه” وفقا لما أعلنه سباليتي.

المفاجأة الكبرى جاءت من موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي الذي رغم باتفاق إيكاردي مع يوفنتوس للانضمام للأخير وهو السبب الذي جعل إنتر يسحب شارة القيادة من المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ 25 عاما. ()

