لاكازيت يعتذر عن لقطة الطرد ضد باتي: كان علي البقاء هادئا

وخرج لاكازيت مطرودا في الدقيقة 85 بعد ضربة كوع مع لاعب باتي.

وكتب لاكازيت عبر حسابه الرسمي على (تويتر): “ترك الفريق يسقط بهذا الشكل كان الشعور الأسوأ بالنسبة لي”.

وأضاف “كان علي البقاء هادئا ولكن هذا ليس سهلا. أنا أسف”.

وأشار “مازال لدينا 90 دقيقة أخرى وأؤمن تماما بقدرة الفريق على العبور للدور التالي”.

Laisser tomber l’équipe de cette manière est la pire sensation..

j’aurais du garder mon calme mais ce n’est pas toujours évident..

Il reste 90 min à jouer et je crois en mes partenaires pour gagner et passer au tour suivant ! #Coyg #Laca

ويستعد أرسنال لاستضافة باتي في لندن في الـ 21 من الشهر الجاري.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا