مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين وليام بار وزيرا للعدل

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على مرشح الرئيس دونالد ترامب لتولي وزارة العدل وليام بار ليعود بذلك إلى الحكومة بعد أكثر من 25 عاما حيث كان عمل في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الأب.

وسيتولى بار الإشراف على تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر الساعي خصوصا لتبيان ما إذا كان هناك تواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2016.

وللجمهوريين غالبية من 53 عضوا في مجلس الشيوخ المؤلف من مئة عضو.

وصوت 54 مع التعيين و45 ضده.

ووزير العدل الجديد (68 عاما) كان وزيرا للعدل في عهد بوش الأب، وسيؤدي اليمين بعد ظهر الثلاثاء في البيت الأبيض.

وكان وليام بار أقسم أثناء جلسة استماع أمام لجنة قضائية، بحماية تحريات المدعي مولر من أي تدخل سياسي مقدما نفسه باعتباره رجلا "مستقلا".

لكنه ورغم الحاح الديموقراطيين رفض التعهد بنشر كل نتائج تحقيق مولر.

وكان بار انتقد ناحية من التحقيق وذلك في مذكرة صاغها في يونيو 2018 غذت ارتياب معارضي تعيينه.

ويخلف بار جيف سيشنز الذي أقاله ترامب في نوفمبر 2018 آخذا عليه خصوصا رفضه التدخل في التحقيق.

ويتولى ماثيو ويتاكر مدير مكتب وزير العدل السابق منذ شهر منصب وزير العدل بالوكالة. وينظر الديموقراطيون إلى الأخير باعتباره في خدمة ترامب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا