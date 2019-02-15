مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يجنب البلاد إغلاقا حكوميا وشيكا

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة، الخميس، مشروع قانون لتمويل الإدارات الفيدرالية، يجنّب البلاد إغلاقاً حكومياً وشيكاً، وذلك بعد إعلان البيت الأبيض أنّ الرئيس دونالد ترامب لن يعرقل هذا المشروع، لكنّه سيعلن حالة الطوارئ الوطنية لتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

ومشروع القانون الذي سيصوّت عليه مجلس النواب، مساء الخميس، على أن يصادق عليه ترامب لاحقاً، لا يلحظ سوى ربع المبلغ الذي طلبه الرئيس الجمهوري لتمويل بناء الجدار الحدودي، وقد أقرّ بأغلبية 83 صوتاً مقابل 16.

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