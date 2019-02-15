علي التكبالي يطالب بدخول الجيش العاصمة

ايوان ليبيا – وكالات :

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي، إن حل أزمة ليبيا يكمن في السماح بدخول الجيش للعاصمة طرابلس سلميا، وتشكيل حكومة مدنية قوية، يراقبها مجلس استشاري، حتى تقوم البلاد على قدميها وبعدها تجرى الانتخابات.

وأكد التكبالي في تصريحات إعلامية، أن “ليبيا بلد ممزق يكتنفه الحقد والنزاع والتربص لأخذ الثارات، وأرقام وطنية مزورة، وفساد منتشر في كل مكان، ومال مسروق في جيوب المتسلطين، فيما يسيطر أمراء الحرب ومليشياتهم على العاصمة، وأجانب يتمتعون بجوازات ليبية، ودول تتدخل في كل الشؤون”.

ودعا التكبالي المجتمع الدولي لـ”عدم اعتراض دخول الجيش طرابلس”، مضيفا أن “دخول الجيش سيمهد لانتخاب حكومة مدنية، وسيعمل على حفظ النظام وحماية الحدود”.

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