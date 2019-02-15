الغارة الأمريكية كانت تستهدف بلمختار

قالت مصادر ليبية مطلعة لقناة “روسيا اليوم، إن القصف الأمريكي الذى جرى أمس على منطقة أوبارى بالتنسيق مع المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق كان يستهدف قيادات هامة بتنظيم القاعدة.

ووفق المصادر كان أبرز المستهدفين زعيم التنظيم فى بلاد المغرب العربي مختار بلمختار، وذلك بناء على معلومات استخباراتية ومصادر ترجح هروب زعيم التنظيم ونجاته من غارة أفريكوم.

وكان المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية أعلن عن تنفيذ القوات الأمريكية غارات على مواقع لتنظيم “القاعدة” غرب ليبيا. وحسب المجلس الرئاسي جاء القصف في “إطار التعاون المستمر والعلاقة الإستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية في ملف مكافحة الإرهاب”

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