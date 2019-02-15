رش رئيس الحكومة الألبانية بـالحبر

رش نائب يميني معارض أمس الخميس الحبر على رئيس الوزراء الألباني، إدى راما، خلال جلسة مناقشة برلمانية، على ما بيّنت لقطات عرضتها قنوات تليفزيونية محلية، وتظهر المشاهد، التي نقلت مباشرة على الهواء، النائب عن الحزب الديموقراطي، نائب رئيس البرلمان إدي بالوكا، وهو يندفع في اتجاه رئيس الحكومة الاشتراكي إدي راما، ويرش وجهه بالحبر قبل صده على يد عناصر الأمن.

وتأتي هذه الحادثة قبل يومين من تظاهرة يخشى المراقبون أن تشهد توترا، ينظمها الحزب الديموقراطي للمطالبة بتنحي إدي راما وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وقد فُتح تحقيق في الحادثة كما سيُستبعد إدي بالوكا من أي نقاش برلماني خلال 10 أيام، على ما أعلنت دوائر البرلمان.

وقبل هذه الحادثة، ساد توتر في الجلسة مع اتهام الزعيم المعارض لولزيم باشا لإدي راما بإغراق هذا البلد الفقير في البلقان بالفساد. وعندما باشر إدي راما بالرد عليه عمد البرلماني إلى رشه بالحبر، وقبل ذلك، في كانون الأول/ديسمبر، قام نائب يميني آخر بكسر بيضة على راما.

وعلق رئيس الوزراء الألباني على الحادثة، عبر "إنستجرام"، مستشهدا بمقولة لألبرت أينشتاين، قائلا "أمران لا حدود لهما، الكون والغباء البشري".

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